اليوم السابع
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انتظام صرف معاشات ديسمبر اليوم من ماكينات الصراف الآلى

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:02 م
انتظام صرف معاشات ديسمبر اليوم من ماكينات الصراف الآلى صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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تستمر غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي في متابعة صرف معاشات ديسمبر 2023 ، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى مع استمرار عمل اللجان لمتابعة وتيسر صرف المعاشات .

فيما أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط تسوية المعاش، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5  المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية كما تضمن القانون بأن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 156 من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

 







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