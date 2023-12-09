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السبت، 09 ديسمبر 2023 07:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الوطنية للانتخابات: العملية الانتخابية تجرى وفق معايير نزيهة.. إنفوجراف

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:41 م
الوطنية للانتخابات: العملية الانتخابية تجرى وفق معايير نزيهة.. إنفوجراف

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ألقى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية كلمة، أمام عدد من الدبلوماسيين ممثلى سفارات الدول الصديقة والشقيقة التى وجهت إليها الدعوة لمتابعة العملية الانتخابية وممثلي البعثات الرسمية.

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جاء فيها:
  • أكد أن الانتخابات الرئاسية فى مصر تجرى تحت إشراف قضائى كامل
  • الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يمثل الضمانة الأساسية لنزاهتها وشفافيتها
  • الهيئة تباشر دورها الذى حدده الدستور والقانون فى إجراء عملية الانتخابات طبقًا لأعلى المعايير الدولية
  • ستستكمل الهيئة دورها فى الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات حتى إعلان النتيجة النهائية الرسمية وفقًا للجدول الزمنى
  • شهدت الانتخابات الرئاسية خارج مصر مشاركة جادة وفاعلة من أبناء الوطن






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