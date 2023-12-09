الوطنية للانتخابات: العملية الانتخابية تجرى وفق معايير نزيهة.. إنفوجراف

ألقى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية كلمة، أمام عدد من الدبلوماسيين ممثلى سفارات الدول الصديقة والشقيقة التى وجهت إليها الدعوة لمتابعة العملية الانتخابية وممثلي البعثات الرسمية.

جاء فيها: