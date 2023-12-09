النصر العامة للمقاولات تنفذ منتجعا بمرسى علم بتكلفة 750 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

‏تنفذ شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، العديد من المشروعات الجديدة، وذلك في إطار تدعيم موارد الشركة وزيادة الأرباح من بينها مشروع فندق بمنطقة مرسى علم بتكلفة اجمالية 750 مليون جنيه .

وتعمل الشركة برئاسة المهندس أحمد المحمودى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،علي تنفيذ مشروع المنتجع 4 نجوم ،بمساحة 84 الف متر مربع بالقرب من الكيلو 26 جنوب القصير، ويتكون من 200 غرفه فندقية، بالإضافة إلى كافة المناطق العامه من مطاعم وقاعات وحمام سباحة وأعمال تنسيق الموقع العام.

‏جدير بالذكر أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات خارج مصر في العديد من دول الخليج وفي السودان، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات حياة كريمة داخل مصر، وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لتعظيم عوائد الشركات .