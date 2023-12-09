المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بحيازة هيروين وحشيش فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تاجر دواجن وفران بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدري الهيروين والحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز ههيا، وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

وتعود أحداث القضية رقم 4050 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 1770 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 6 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: مصطفى ب م ب، 36 سنة، تاجر فراخ، وهشام م ع إ، 31 سنة، فران، مقيمان بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهري الهيروين والحشيش بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزة الأول سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار و29 لفافة من جوهر الهيروين المخدر و8 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وبحوزة الثاني 21 لفافة من جوهر الهيروين المخدر و18 قطعة من جوهر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما على النحو المبين بالتحقيقات.