المرور يعيد فتح طريق الواحات بعد انتهاء مدة رفع كمر معدنى لكوبرى

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت إدارة المرور فتح طريق الواحات مرة أخرى بعدما تم الانتهاء من أعمال رفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى 8 الكائن أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وسط تواجد الخدمات المرورية.

وكانت إدارة المرور أعلنت عن تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (8) الكائن تحديداً أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

ولفتت إدارة المرور إلى أن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق كلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات وذلك لمدة يومين وذلك من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2023/12/8 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 2023/12/9، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأجرت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة تحويلة مرورية لحركة السيارات، وتشمل استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور أثناء أعمال رفع الكمر المشار إليه.