اللجان الانتخابية ببنى سويف جاهزة لاستقبال الناخبين.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، جاهزية اللجان الانتخابية استعداداً للانتخابات الرئاسية 2024، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل، اعتباراً من غد الأحد 10 ديسمبر الجاري وحتى 12 من نفس الشهر.

واطمأن السكرتير العام المساعد، خلال جولته الموسعة التي شملت مراكز ومدن المحافظة، وفي حضور رؤساء الوحدات المحلية والقروية والتنفيذيين المعنين، من تجهيز مقار الاقتراع والتصويت في اللجان الفرعية داخل المقار الانتخابية وكذا تجهيز اللجان العامة ولجان المغتربين التي تم تخصيصها ببعض عواصم المدن ضمن خطة المحافظة في هذا الملف.

ولفت السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ، باستمرار المتابعة لتجهيزات اللجان، مع التأكيد على أهمية المشاركة في أعمال الاقتراع والتصويت التي تُجرى تحت إشراف قضائي، موضحاُ أن دور الأجهزة التنفيذية ينصب على الجوانب التنظيمية والإدارية المتمثلة في تجهيز المقرات الانتخابية واللجان لتسهيل عملية الاقتراع والتصويت.

وتشهد محافظة بنى سويف، إجراء الانتخابات الرئاسية فى 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، و450 مقر انتخابي ، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية.

وتم تخصيص 4 لجان بمراكز بني سويف ، الفشن ، الواسطى، لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين والطلاب بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ،وهى لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين بشارع صلاج سالم أمام الجامعة بمدينة بني سويف، ولجنة بمدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ولجنة بمدرسة الصم والبكم بمدينة الفشن، ولجنة بمدرسة سعداوى مجاهد الثانوية بمدينة الواسطى.