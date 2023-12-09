اللجان الانتخابية بالجيزة جاهزة لاستقبال الناخبين بانتخابات الرئاسة.. صور

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بكل أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام كل الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتقديم أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جميع اللجان الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدا الأحد فى أول أيام الانتخابات، والمقرر عقدها أيام 10، 11 ، 12 ديسمبر الحالي.

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية، مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

وأكد على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.