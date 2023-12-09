القومى للمرأة يطلق تغطية خاصة لمشاركة السيدات بالانتخابات الرئاسية

كتب محمود راغب

يطلق المجلس القومى للمرأة ، بداية من غد الأحد 10 ديسمبر وعلى مدار ثلاثة أيام، هى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تغطية خاصة، تحت عنوان "هي تنتخب"، وذلك من داخل استوديو المجلس، لرصد ومتابعة مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات الرئاسية من كل محافظات الجمهورية من خلال غرفة عمليات المجلس وأكثر من 1200 متابع ميدانى منتشرين بجميع المحافظات .

وستتضمن التغطية نشرات أخبار على مدار الثلاثة أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر ، وهى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل، بالإضافة إلى لقاءات حصرية تتناول العديد من المحاور والملفات الهامة وتستعرض المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى كافة الملفات، وتسلط الضوء على الدور الهام الذى تلعبه المرأة فى كل الاستحقاقات الدستورية.