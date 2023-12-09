الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال استهدف جنوب لبنان أمس بأكثر من 80 قذيفة السبت، 09 ديسمبر 2023 11:45 ص جنوب لبنان كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال استهدف جنوب لبنان أمس بأكثر من 80 قذيفة. لبنان جنوب لبنان القاهرة الاخبارية قناة القاهرة الاخبارية مراسل القاهرة الاخبارية الاحتلال اسرائيل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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