اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 03:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيسان السيسى وبوتين يتوافقان على مواصلة العمل لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:53 م
الرئيسان السيسى وبوتين يتوافقان على مواصلة العمل لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف) الرئيسان عبد الفتاح السيسي وبوتين

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً، حيث استعرض الرئيس الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.

كما استعرض الرئيس المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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