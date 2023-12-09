الخارجية الروسية: محاولات فرض "النموذج الكورى" للتسوية السلمية بأوكرانيا "لا طائل منها

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /السبت/، إن محاولات فرض "النموذج الكورى" للتسوية السلمية فى أوكرانيا بشكل مصطنع لا طائل منها، وهناك حاجة إلى حلول أخرى.

وأشارت زاخاروفا - فى تصريح صحفى حول السبل المحتملة لحل الأزمة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "محاولات فرض نموذج تسوية أو آخر، بما فى ذلك النموذج الكوري، مهما بدت ناجحة، لا طائل منها.. ما نحتاجه هنا هو حلول مختلفة تماما، والأهم من ذلك، الإرادة السياسية من أولئك الذين أثاروا هذا الصراع ويواصلون القيام بكل شيء من أجل تصعيده المستمر والخطير".



وبحسب زاخاروفا، فإن روسيا لا ترى حاليًا "إرادة سياسية للسلام، لا فى كييف ولا فى الغرب"، لافتة إلى أن "الحظر القانونى الذاتى الذى فرضه (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكى فى بلاده على التفاوض مع السلطات الروسية فى سبتمبر 2022، لا يزال سارى المفعول".



وأضافت: "كييف ترفض مبادرات الوساطة السلمية، التى قدمتها دول مختلفة فى الأشهر الأخيرة.. وفى الوقت نفسه، فإن ما يسمى بصيغة السلام، التى اقترحها الرئيس الأوكرانى فى نوفمبر 2022، والتى تم تقديمها كأساس وحيد ممكن للتسوية، فى الواقع لا علاقة لها بالسلام، وبدلاً من ذلك تتضمن مجموعة من الإنذارات لروسيا، والتى تبرر المزيد من الأعمال العدائية".