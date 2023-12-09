وقال العسومي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن البرلمان العربي شكل أكبر وفد في تاريخه برئاسته لمتابعة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية والتي تعقد في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات.

وأضاف أن عملية متابعة البرلمان للانتخابات سوف تبدأ مع انطلاق عملية التصويت صباح غد الأحد، مرورا بمتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وأعرب عن ثقته في جمهورية مصر العربية وقدرة أجهزتها الدستورية والأمنية على تنظيم هذا الحدث بأعلى درجة من الاحترافية والحيادية، وكذلك ثقته في وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة في هذا الإستحقاق كجزء من واجبه الوطني حيال بلده للمساهمة في رسم ملامح المستقبل ودعم ركائز التنمية والاستقرار.

وقال رئيس البرلمان العربي إنه بعد إتمام عملية المتابعة سيقوم البرلمان برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات الوفد المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.