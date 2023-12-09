أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، عن ثقته فى قدرة الأجهزة والمؤسسات المصرية على تنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة المصرية بأعلى درجة من الاحترافية والحيادية.
وقال العسومي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن البرلمان العربي شكل أكبر وفد في تاريخه برئاسته لمتابعة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية والتي تعقد في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات.
وأضاف أن عملية متابعة البرلمان للانتخابات سوف تبدأ مع انطلاق عملية التصويت صباح غد الأحد، مرورا بمتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وأعرب عن ثقته في جمهورية مصر العربية وقدرة أجهزتها الدستورية والأمنية على تنظيم هذا الحدث بأعلى درجة من الاحترافية والحيادية، وكذلك ثقته في وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة في هذا الإستحقاق كجزء من واجبه الوطني حيال بلده للمساهمة في رسم ملامح المستقبل ودعم ركائز التنمية والاستقرار.
وقال رئيس البرلمان العربي إنه بعد إتمام عملية المتابعة سيقوم البرلمان برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات الوفد المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة