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الانتخابات الرئاسية.. تجهيزات غير مسبوقة بمقار اللجان في بورسعيد.. لايف

السبت، 09 ديسمبر 2023 06:21 م
الانتخابات الرئاسية.. تجهيزات غير مسبوقة بمقار اللجان في بورسعيد.. لايف أحد المقار الانتخابية
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، فيديو مباشر، مساء اليوم السبت، من إحدى اللجان الانتخابية الخاصة بالوافدين في محافظة بورسعيد، ضمن الاستعدادات غير المسبوقة لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024. 
 
 
وأنهت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد، استعداداتها النهائية، اليوم السبت، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
ورصد "اليوم السابع" مستوى عالي من التجهيزات لاستقبال الناخبين داخل لجنة "رقم 8 وافدين" - الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس - بداية من وضع مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس والتقلبات الجوية، ومستوى عالي من النظافة، فضلا عن لجنة مكيفة لإدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة الخدمات للتيسير على المواطنين.
 
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا، موزعين على 67 مقرا انتخابيا، به 75 لجنة فرعية و5 لجان وافدين.
 
إحدى المقار الانتخابية
إحدى المقار الانتخابية

تجهيز المقر الانتخابية
تجهيز المقر الانتخابية

صناديق الانتخاب
صناديق الانتخاب

لجنة الوافدين
لجنة الوافدين

 







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