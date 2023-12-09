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الأرصاد: طقس لطيف نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

السبت، 09 ديسمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس لطيف نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء. 
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.






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