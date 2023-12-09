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إنهاء تجهيز المقار الانتخابية فى مدارس الدقهلية لاستقبال انتخابات الرئاسة

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:08 م
إنهاء تجهيز المقار الانتخابية فى مدارس الدقهلية لاستقبال انتخابات الرئاسة اللجان الانتخابية
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الانتهاء من الاستعدادات وجاهزية مدارس الدقهلية، المخصصة كمقار للجان الانتخابية والبالغ عددها 630 لجنة، لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غداً الأحد، 10 ديسمبر على مستوى الجمهورية ويستمر حتى 12 ديسمبر.
 
وأكد شعبان، أن المدارس المخصصة كمقار للانتخابات تم تجهيزها بالاثاث الذى يليق بالمواطنين من أبناء الدقهلية، كما تم تجهيز حجرة الإقتراع بكل مقر، وتم الانتهاء من نظافتها، وفرشها بالأثاث المناسب، ووضع لوحات إرشادية بإسم اللجنة ورقمها.
 
وأضاف "شعبان "، أنه تم تزويد المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين،  وذلك لسرعة وسهولة نقل الناخبين من كبار السن وذوي الإحتياجات من البوابة لحجرة الاقتراع.
 
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لاستقبال الإنتخابات الرئاسية، وجاهزيتها للتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والفرعية بالإدارات التعليمية، والانعقاد الدائم لغرفة العمليات وتواجد مديري عموم الإدارات التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات على مدار الساعة.
 
وأكد وكيل الوزارة على جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، بالإضافة إلى أبنائنا الطلاب ممن لهم حق التصويت الانتخابي، على ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات مسئولية قومية وواجب وطني على جميع أبناء الوطن.
 
 
استعدادت المدارس
استعدادت المدارس

إقامة ممرات لتنظيم وسهولة العملية الانتخابية
إقامة ممرات لتنظيم وسهولة العملية الانتخابية

اللجان من الخارج
اللجان من الخارج

تجهيز اللجان من الداخل
تجهيز اللجان من الداخل

تجهيزات أمام المقار الإنتخابية
تجهيزات أمام المقار الإنتخابية

ترتيبات امنية
ترتيبات امنية

تفقد المدارس
تفقد المدارس

تفقد نظافة دورات المياه
تفقد نظافة دورات المياه

رش وتطهير اللجان
رش وتطهير اللجان

عمليات التطهير
عمليات التطهير

وضع الاثاث
وضع الاثاث

 







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