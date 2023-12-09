الرئيسية أخبار عاجلة إعلام إسرائيلى: 2000 جندى من المصابين فى غزة أصبحوا معاقين السبت، 09 ديسمبر 2023 11:18 ص جنود الاحتلال كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، إن 2000 جندي من المصابين في غزة أصبحوا معاقين. الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال جيش الاحتلال القاهرة الاخبارية غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة