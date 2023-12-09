اليوم السابع
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إعلام إسرائيلى: 2000 جندى من المصابين فى غزة أصبحوا معاقين

السبت، 09 ديسمبر 2023 11:18 ص
إعلام إسرائيلى: 2000 جندى من المصابين فى غزة أصبحوا معاقين جنود الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قالت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، إن 2000 جندي من المصابين في غزة أصبحوا معاقين.

 

 







الاحتلال الاسرائيلي

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جيش الاحتلال

القاهرة الاخبارية

غزة




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