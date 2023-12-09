أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. جارديان تبرز استخدام واشنطن حق الفيتو لإجهاض وقف إطلاق النار فى غزة.. إدانة 6 مراهقين فرنسيين لدورهم فى مقتل المعلم صموئيل باتى.. واستشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث.
جارديان تبرز استخدام واشنطن حق الفيتو لإجهاض وقف إطلاق النار فى غزة
مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية
أوكرانيا: القوات الصاروخية تضرب 6 مجموعات من القوة البشرية والمعدات الروسية
اليابان: دخول سفينتين صينيتين المياه الإقليمية قبالة جزر سينكاكو
إدانة 6 مراهقين فرنسيين لدورهم فى مقتل المعلم صموئيل باتى عام 2020
أدانت محكمة أحداث فرنسية، الجمعة، ستة مراهقين لدورهم في "مقتل المعلم صموئيل باتى وقطع رأسه"، في قضية تعود أحداثها لعام 2020.
الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
ألمانيا تدعو إسرائيل لتطبيق أحكام القانون الإنسانى الدولى
مواطنة يابانية من بين قتلى حادث إطلاق النار فى جامعة نيفادا الأمريكية
"التعاون الإسلامى" تعرب عن خيبة أملها لإخفاق مجلس الأمن فى وقف العدوان على غزة
حسين إبراهيم طه
مدير عام الصحة بغزة: الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة
قال المدير العام لوزارة الصحة فى غزة، إن الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية.
غزة
رئيس وزراء العراق يؤكد التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية
استشهاد فلسطينى واعتقال شقيقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
العالم هذا الصباح.. "إكس" تعلن اشتراك أكثر من 10 ملايين شخص بالمنصة خلال ديسمبر.. واشنطن تعتزم بيع قذائف بقيمة 500 مليون دولار لإسرائيل.. الصين: نأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
الاحتلال يصوب مدافعه نحو أبرياء غزة.. استهداف المنازل ومدارس الإيواء شرق خان يونس.. قصف مدرسة تؤوى نازحين فى جباليا شمال القطاع.. بوليتيكو: إدارة بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على القطاع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة