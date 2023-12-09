اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. جارديان تبرز استخدام واشنطن حق الفيتو لإجهاض وقف إطلاق النار فى غزة.. إدانة 6 مراهقين فرنسيين لدورهم فى مقتل المعلم صموئيل باتى.. واستشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال

السبت، 09 ديسمبر 2023 12:00 م
أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. جارديان تبرز استخدام واشنطن حق الفيتو لإجهاض وقف إطلاق النار فى غزة.. إدانة 6 مراهقين فرنسيين لدورهم فى مقتل المعلم صموئيل باتى.. واستشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة
إعداد شيماء بهجت

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جارديان تبرز استخدام واشنطن حق الفيتو لإجهاض وقف إطلاق النار فى غزة

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ليلة أمس الجمعة للتوصل لوقف إطلاق نار عاجل في قطاع غزة في إطار الصراع الدامي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 

مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية

أوكرانيا: القوات الصاروخية تضرب 6 مجموعات من القوة البشرية والمعدات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكرانى، صباح اليوم السبت، أن وحداتًا من القوات الصاروخية ضربت ست مجموعات من القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الروسى ومحطة حرب إلكترونية واحدة فى أخر 24 ساعة.
الحرب الروسية الأوكرانية

اليابان: دخول سفينتين صينيتين المياه الإقليمية قبالة جزر سينكاكو

أعلن خفر السواحل اليابانى، دخول سفينتين حكومتين صينيتين، المياه الإقليمية لليابان، قبالة جزر سينكاكو فى بحر الصين الشرقى.
 
بحر الصين ـ صورة أرشيفية
 

إدانة 6 مراهقين فرنسيين لدورهم فى مقتل المعلم صموئيل باتى عام 2020

أدانت محكمة أحداث فرنسية، الجمعة، ستة مراهقين لدورهم في "مقتل المعلم صموئيل باتى وقطع رأسه"، في قضية تعود أحداثها لعام 2020.

الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية

ألمانيا تدعو إسرائيل لتطبيق أحكام القانون الإنسانى الدولى

دعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية سبيستيان فيشر، الجمعة، إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين في قطاع غزة.
 
غزة
 

مواطنة يابانية من بين قتلى حادث إطلاق النار فى جامعة نيفادا الأمريكية
أكدت القنصلية اليابانية فى مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية مقتل مواطنة يابانية فى الستينات من عمرها جراء حادث إطلاق النار الذى وقع فى الحرم الجامعى الرئيسى لجامعة نيفادا فى "لاس فيجاس".
 
الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية

"التعاون الإسلامى" تعرب عن خيبة أملها لإخفاق مجلس الأمن فى وقف العدوان على غزة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن خيبة أمله واستنكاره لإخفاق مجلس الأمن الدولي فى التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار.
 

حسين إبراهيم طه

مدير عام الصحة بغزة: الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة

قال المدير العام لوزارة الصحة فى غزة، إن الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية.

غزة

رئيس وزراء العراق يؤكد التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية

أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية، والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولى ومنشآته.
 
رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى

استشهاد فلسطينى واعتقال شقيقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

استشهد، اليوم السبت، شاب فلسطينى مُتأثرًا بجروح أصيب بها من الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام منزله واعتقاله فى بلدة "دورا" جنوب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية. 
 

قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية

العالم هذا الصباح.. "إكس" تعلن اشتراك أكثر من 10 ملايين شخص بالمنصة خلال ديسمبر.. واشنطن تعتزم بيع قذائف بقيمة 500 مليون دولار لإسرائيل.. الصين: نأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

 







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