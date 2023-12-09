أخبار مصر.. وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية للمحافظات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري الآن استلامهم أوراق العملية الانتخابية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة، وشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج شاركوا بفعالية فى انتخابات الرئاسة..فيديو أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أبناء مصر بالخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بفعالية رغم بعد المسافات. وصول القضاة المشرفين على الانتخابات للمحافظات لاستلام أوراق الانتخاب أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري الآن استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة. المستشار حازم بدوى للمصريين: شاركوا فى رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن..فيديو قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غدا الأحد ينطلق مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج. الحكومة: إجراءات قانونية حيال 143 مواطنا ثبت تعديهم على المجارى المائية تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، والذى أكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 143 مواطنًا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة. الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة 17 ديسمبر أعلن الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة غرب الجامعات - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم ( 1 - 2 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 1 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/12/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/12/2023، في مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

القاهرة الإخبارية: استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة. وزارة التعليم: رفع الغياب عن طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتظام الدراسة بجميع المدارس بعد انتهاء مدة التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن عودة الطلاب بالمدارس التى تم تخصيصها كمقار للانتخابات الرئاسية سيكون من الأربعاء 13 ديسمبر الجارى بعد انتهاء التصويت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مشددة على ضرورة انتظام الطلاب فى المدارس حتى يتم الانتهاء من منهج الشهر قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها يناير المقبل، مضيفة أنه يتم رفع الغياب عن الطلاب بالمدارس المخصصة كمقار للانتخابات أيام الاقتراع فقط، أى أن غياب الطلاب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لن يدخل ضمن أيام الغياب عن المدرسة فى حالة تجاوز الطالب نسبة الغياب المقررة قانونا.

الخارجية الفلسطينية: الفيتو الأمريكى إجحاف بحق القانون الدولى وقواعده