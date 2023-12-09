أخبار مصر.. وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية للمحافظات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري الآن استلامهم أوراق العملية الانتخابية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة
الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج شاركوا بفعالية فى انتخابات الرئاسة..فيديو
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أبناء مصر بالخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بفعالية رغم بعد المسافات.
وصول القضاة المشرفين على الانتخابات للمحافظات لاستلام أوراق الانتخابأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري الآن استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.
المستشار حازم بدوى للمصريين: شاركوا فى رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن..فيديو
قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غدا الأحد ينطلق مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
الحكومة: إجراءات قانونية حيال 143 مواطنا ثبت تعديهم على المجارى المائية
الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة 17 ديسمبر
القاهرة الإخبارية: استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة.
وزارة التعليم: رفع الغياب عن طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات
الخارجية الفلسطينية: الفيتو الأمريكى إجحاف بحق القانون الدولى وقواعده
قالت الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن الفيتو الأمريكي إجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب وامتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .
إعلام إسرائيلى: 2000 جندى من المصابين فى غزة أصبحوا معاقين
قالت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، إن 2000 جندي من المصابين في غزة أصبحوا معاقين.
الأرصاد: طقس لطيف نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة