40 ألف سيدة استفادت من خدمات "حقك تنظمى" بالمرحلة الثانية بالدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 40267 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 30879 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من "لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون".

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الثانية استهدفت 9 إدارات هى "ميت غمر- المنصورة -شربين -ميت سلسيل - محلة دمنة -أجا -بلقاس - المنزلة -بنى عبيد".

و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة عملت علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.