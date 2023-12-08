وكيل شباب ورياضة الأقصر يكلف الكيانات الشبابية بالتجهيز للانتخابات الرئاسية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر ، عن العمل على قدم وساق مع كافة الكيانات الشبابية لمتابعة تجهيز المقار الإنتخابية من كافة الإحتياجات اللوجستية من مياه وكهرباء ونظافة عامة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وشدد صلاح رضوان، على جميع مسئولى المدن والإدارات المختلفة ضرورة مد جميع اللجان الانتخابية بمتطوعين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الشبابية وأعضاء أندية التطوع وأندية الفتاة والمرأة وأعضاء البرلمان، لتغطية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة وعددها 179 مقر إنتخابي، والمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في دخول وخروج كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية.

وأكد مدير شباب ورياضة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية للتواصل مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية للتنسيق ومتابعة سير تنظيم الإنتخابات بالشكل المنظم، والدفع بكافة الإمكانيات المتاحة لدى وزارة الشباب والرياضة من خلال المشاركة بعدد من الهيئات الشبابية والرياضية كمقار انتخابية بالمحافظة، موضحاً على المشاركة الإيجابية في العملية الإنتخابية من خلال الإدلاء بأصواتهم، وحث الجميع على توعية من حولهم بالذهاب إلى صناديق الإقتراع والتعبير على حقوقهم الدستورية.

ويتابع مع مدير شباب ورياضة الأقصر، التجهيز للإنتخابات الرئاسية، كل من الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وعبدالرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وجيهان عبده مديرة إدارة تنمية الشباب، ومديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب، ومسؤولي أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع والبرلمان بمراكز الشباب.