وزير الدفاع الكورى الجنوبى يدعو الجيش للاستعداد لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

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جدد وزير الدفاع الكورى الجنوبى، "شين وون-سيك"، اليوم /الجمعة/، دعواته لجيش بلاده إلى الحفاظ على حالة الاستعداد المستمر، للرد على تهديدات كوريا الشمالية فى حالة قيامها بأى أعمال استفزازية.

جاء خلال قيامه بزيارة القيادة الاستراتيجية الصاروخية للقوات البرية فى "وونجو"، على بعد 87 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول، وهى الأحدث فى سلسلة من الجولات التفقدية منذ توليه منصبه فى أكتوبر، وفقا لبيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).



وقال الوزير - فى القيادة، وفقا للوزارة-: "حافظوا على وضع الاستعداد فى جميع الأوقات لتشغيل الصواريخ البعيدة المدى والعالية الدقة والقوة ذات المستوى العالمى على الفور عندما يتم تكليفكم بالمهمة"، كما أمر القوات بالانتقام بقوة وعلى الفور من كوريا الشمالية فى حالات الاستفزاز.



وقالت الوزارة إن "شين" وصف القيادة بأنها وحدة رئيسية فى نظام الردع "ثلاثى المحاور" ضد التهديدات الكورية الشمالية، ودعا القوات إلى "معاقبة استفزازات العدو بحزم".



ويشير النظام ثلاثى المحاور إلى خطة العقاب والانتقام الهائل الكوري، وهى خطة عملياتية تهدف إلى استئصال القيادة الكورية الشمالية فى حالة نشوب صراع كبير؛ ومنصة الضربات الوقائية "سلسلة التدمير"؛ ونظام الدفاع الجوى والصاروخى الكوري.



وجاءت زيارة "شين" إلى الوحدة وسط تصاعد التوترات، بعد أن ألغت كوريا الشمالية عمليا الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 والتى تهدف إلى تقليل التوترات ومنع الاشتباكات العرضية على طول الحدود.



وفى الشهر الماضي، تعهدت كوريا الشمالية باستعادة جميع التدابير العسكرية المتوقفة بموجب الاتفاق، بعد أن علقت سول جزءا من الاتفاق احتجاجا على إطلاق بيونج يانج قمرا صناعيا للتجسس العسكرى فى 21 نوفمبر.