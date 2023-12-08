اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:48 م
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وزير الخارجية السعودى: على المجتمع الدولى العمل على حل الدولتين

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:38 م
وزير الخارجية السعودى: على المجتمع الدولى العمل على حل الدولتين الأمير فيصل بن فرحان
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إنه نحن بحاجة لزيادة كبيرة وفورية للمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه على المجتمع الدولى العمل على حل الدولتين.

وتابع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أنه يجب علينا أن نلتزم بما يلزم لوقف الصراع الذى لا ينتهى.

وشارك وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.







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