وزارة التعليم: منح طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات إجازة بداية من الأحد

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منح طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات الرئاسية إجازة بداية من الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، مشددة على أن الطلاب فقط إجازة أما العاملين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين يتم تخصيص مقر لهم فى أقرب مكان لعدم حصولهم على إجازة، كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على انتظام الدراسة فى باقى المدارس التى لم يتم تخصيصها كمقار للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.