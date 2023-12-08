نقيب الغزل والنسيج يدعو العمال للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس

وجه عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، رسالة إلى عمال الغزل والنسيج والبالغ عددهم مليون ومائتان وخمسون ألفاً عاملاً علي مستوي الجمهورية، بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية هم وأسرهم أيام 10،11، 12 ديسمبر الجارى، باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً مهما وحقاً دستورياً لنؤكد للعالم أجمع أن شعب مصر العظيم يعي جيداً حجم المخاطر التي تمر بها المنطقة، ولاستكمال مسيرة التنميه وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج، أن العامليين بالقطاع في مصر قدموا كل الدعم للدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، مؤكدا أنه سيظل عمال القطاع منحازين وداعمين للوطن، وستصل أصواتهم إلى العالم، وسيجعلون إعلام العالم يتحدث عن الشعب المصري أمام صناديق الاقتراع.