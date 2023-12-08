نقابة العلوم الصحية بالأقصر تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور عصمت محمد نقيب العلوم الصحية بمحافظة الأقصر، عن التجهيز والاستعداد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى، والتي يتنافس خلالها 4 مرشحين لقيادة الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، وهم كل من المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر.

وأضاف نقيب العلوم الصحية بالأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر عقد غرفة عمليات على مدار الساعة طوال الأيام الثلاثة داخل مقر نقابة العلوم الصحية لرصد ومتابعة كافة فعاليات الانتخابات، وتجهيز فرق صحية جاهزة لخدمة كافة اللجان البالغ عددها 179 لجنة منتشرة فى كافة أرجاء محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور عصمت محمد نقيب العلوم الصحية بمحافظة الأقصر، على أهمية وقيمة المشاركة فى العرس الانتخابى من كافة أطياف المجتمع للتأكيد على وقوف الجميع خلف الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد، والتأكيد للعالم أجمع على أن الشعب المصرى يقف يد واحدة لحماية الوطن ودعم الدولة فى كافة خطواتها القادمة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر عن الانتهاء من إعداد المقار الإنتخابية، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالى 179 لجنة فرعية، لإستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ففى قسم الأقصر توجد 24 لجنة فرعية ، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة ، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة، وفي مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان ، لعدد 55555 ناخب وناخبة ، وفي مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة، وفي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 31 لجنة ، لعدد 119634 ناخب ، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة ، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.