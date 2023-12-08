نقابة الصناعات الهندسية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس

عقد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ورؤساء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، اجتماع عاجل، لتوعية وحث العاملين بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المزمع اجراءها ايام 10،11،12 ديسمبر الجارى.

وفى بداية الاجتماع رحب المهندس خالد الفقى بأعضاء النقابة العامة واللجان النقابية، وحثهم على مشاركة العمال وبفعالية فى الأداء بالتصويت فى العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية 2024، وأضاف: أنه قام بالاتصال برؤساء الشركات وأوضح لهم أن دور رئيس وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة هودور أصيل فى التواصل فى تجميع العمال للمشاركة بالتصويت بكثافة.

وأشار الفقى، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ورؤساء اللجان النقابية فى الشركات التابعة للنقابة العامة، بهدف متابعة سير الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية لمتابعة اللجان الفرعية، على أن تكون اللجنة في انعقاد دائم لحين انتهاء العملية الانتخابية.

يأتي ذلك حرصا من النقابة العامة على انجاح الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية والإشراف على مشاركة جميع العاملين بالشركات الصناعية وتوعيتهم بدورهم الوطني ومدى تأثيرهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.