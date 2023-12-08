ممشى سياحى وممارسة الغوص ضمن تطوير منطقة قلعة قايتياى الأثرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت قلعة قايتباى فى الاسكندرية تنفيذ مشروع الحماية البحرية بها لأول مرة فى تاريخها، لحماية الصخرة الأم، وحقق مشروع الحماية البحرية الذى تحقق بنسبة نجاح 100% فى حماية القلعة من نوات الشتاء، ومنع تسرب مياه البحر إلى السراديب الداخلية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير السياحية بالساحة الخارجية، والتى أضفت جمالا على الساحة الخارجية بإضافة ممشى ولسان جديد داخل البحر، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية للحافظ على المناطق الأثرية والسياحية.

مشروع حماية القلعة، ضم إنشاء ممشى سياحى وتطوير المنطقة المجاورة، تم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، حيث نفذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أول مشروع هندسى بحرى متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباى بالإسكندرية من تأثير النوات الشتوية وأمواج البحر العالية وبنسبة حماية بلغت 100%

تحول مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى والمنطقة المحيطة به، من مشروع هندسى بحت للحماية من هجوم الأمواج البحرية العاتية، والتى كانت تهدد بانهيار القلعة التى تعد أحد أهم الآثار والمعالم التاريخية بالإسكندرية، إلى منطقة جذب سياحى عالمى بنهاية العام الحالى، وأن المنطقة المحيطة للقلعة تضمنت إقامة رصيف وممشى بحرى يحيط بالقلعة الأثرية، كما يتم إنشاء مدرج ليتمكن الزوار والمصيفون من الاستمتاع بشاطئ البحر، وممارسة رياضة الغوص والسباحة.

وتتمتع قلعة قايتباى بكافة مقومات السياحة الأثرية والترفيهية، حيث التمتع بقضاء يوم وسط عبق التاريخ، وجولة شيقة داخل مبنى القلعة والسراديب، والمدافع الأثرية التى تم إضافتها إلى ساحة القلعة مؤخرا، بالإضافة إلى التمتع بالبحر المحيط بقلعة قايتباى من كل جهة، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالبحر من خلال التنزه بساحة القلعة، أو رؤية البحر من المناطق المرتفعة داخل مبنى القلعة الرئيسى.