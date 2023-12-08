اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تنتخب رئيسها غدا.. بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 07:07 م
مصر تنتخب رئيسها غدا.. بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. مصر تنتخب رئيسها غدا.. «الوطنية للانتخابات» تنهى استعداداتها وتشدد على تسهيل حركة الناخبين.. رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة: مصر على الطريق الصحيح.

 

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

 

ـ انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. مصر تنتخب رئيسها غدا.. «الوطنية للانتخابات» تنهى استعداداتها وتشدد على تسهيل حركة الناخبين.. رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة: مصر على الطريق الصحيح

 

ـ فضائح صهيونية جديدة تعجل باندلاع شرارة الانتفاضة الثالثة.. جيش الاحتلال يعرى الأسرى فى شمال غزة ويعتدى عليهم بالضرب

 

ـ «التأمين الصحى الشامل» حلم يتحقق فى «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية.. وزير المالية لممثلى شركاء التنمية الدوليين: الرئيس السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحى

 

ـ بنى سويف لؤلؤة الصعيد.. مشروعات تتجاوز 144 مليار جنيه 1616 مشروعا بـ «حياة كريمة»  والأهالى: القرى أصبحت 5 نجوم.. محورا عدلى منصور والفشن الحر شريانا التنمية فى صعيد مصر الممشى السياحى مقصد للأهالى

 

ـ الحكومة توضح حقيقة  تحذير مرضى كورونا من الذهاب للمستشفيات

 

ـ «شكرى» يؤكد موقف مصر الداعم لمسار الحل "الليبى – الليبى"

 

ـ الزمالك يصطدم  بـ«ساجرادا» الليلة لمواصلة  الانطلاقة الأفريقية

 

 

p
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة