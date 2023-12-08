مركز تدريب الأقصر يعلن عن برنامج تدريبي حول تكنولوجيا الطاقة المتجددة.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن سيد محمد اسماعيل مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل التقدم لبرنامج تدريبي حول تكنولوجيا الطاقة المتجددة، حيث إن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بالتعاون مع محافظة الأقصر بمركز علوم الحاسب بجمعية DATA نجع خميس، يقدم تحت إشراف محافظة الأقصر البرنامج التدريبى Renewable energy technology.

ويضيف مدير مركز التدريب بالأقصر، إنه تشمل شروط الترشيح للبرنامج التدريبى، الحصول على مؤهل عالي، وأن يكون المرشحين للدورة من شباب الخريجين حديثي التخرج "دفعات 2014 حتى 2023"، ومن خريجي الكليات مثل "هندسة - علوم تجارة – كليات الحاسب الآلي – أدب – تربية – حقوق – حاسبات"، ولديهم خبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويشترط الحصول على دورات مجموعة Office كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت، ويفضل الحاصل على شهادة - IC3-ICDL، مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة: "مجموعة MS Office والتعامل نظم التشغيل "MS Windows" والقدرة على التعامل مع شبكة الإنترنت.

ويستطيع من حصل على منحة سابقة من ITI التقديم للحصول على التدريب، وتتواجد السيرة الذاتية وصورة من الشهادات الحاصل عليها وعدد 2 صورة شخصية حديثة مع المرشح خلال اختبارات القبول Online بالإنترنت، وفي حالة اعتذار المتدرب عن حضور الدورة بعد ترشيحه للحضور بدون عذر مقبول من قبل إدارة المعهد يحرم المتدرب من حضور عدد ثلاث دورات متتالية للدورة المعلن عنها ويراعي ذلك في ترشيحات المحافظة للدورات التالية.

ويشمل نظام القبول بالبرنامج أن يجتاز المتدرب الإختبارات الآتية المؤهلة للقبول والتي تتم تحت إشراف معهد تكنولوجيا المعلومات، وتعقد بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بنجع خميس بمحافظة الأقصر من خلال تقنية Video Conference أو من خلال الحضور الفعلي لكل من: (اختبار مقابلة شخصية "HR" - اختبار مقابلة شخصية "في مجال التخصص" - يتم التأكيد على المرشحين بإحضار أي عمل "Soft Copy" أو"Hard Copy" يظهر عمل المرشح أو شهادة خبرة في المجال ليتم عرضها على اللجنة خلال المقابلة الشخصية ويتم العرض من خلال (Laptop) أو على Flash Memory أو على الموبايل من خلال تقنية Video Conference، أو من خلال الحضور الفعلي.

ويقوم المرشح بعمل إقرار خلال الإختبارات بأنه لا يعمل بأى جهة سواء قطاع عام او خاص مع تفرغة الكامل خلال مدة البرنامج، ولمزيد من التفاصيل والمتابعة يمكنك التواصل على واتساب 01114470448، أو من خلال رسائل الصفحة أو زيارة مقر الجمعية وعنوانها العديسات قبلي –نجع خميس بمدينة الطود.