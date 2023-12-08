مدينة الأقصر تزيل بناء مخالفا على 500 متر وسورا مخالفا على أرض زراعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، بتنفيذ حالة إزالة تعدي بالبناء المخالف عبارة عن بناء سور بأرض زراعية بناحية الزناقطة بإجمالي مساحة حوالى 500 م2 تقريباً، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم، لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف وإزالتها في المهد.

كما قام رجال مجلس مدينة الأقصر، بتنفيذ إزالة سور مخالف على أرض زراعية في المهد بإمتداد شارع خلف نادي الأقصر الرياضي بإجمالي مساحة 100 م2، بحضور رئيس المدينة، وحسن عبده رئيس حى جنوب، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، حيث شارك في تنفيذ أعمال الإزالة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار ، وهاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.



إزالة بناء مخالف على 500 متر وسور مخالف على أرض زراعية