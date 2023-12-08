محكمة شمال الزقازيق تتزين لاستقبال الناخبين فى العرس الديمقراطى لانتخابات الرئاسة

الشرقية- فتحية الديب

استعدت محكمة شمال الزقازيق الابتدائي ة، برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، رئيس الاستئناف رئيس محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية، لمارثون انتخابات الرئاسة والذى سينطلق يوم 10 ديسمبر الحالى ولمدة 3 أيام متتالية،حيث تم اعداد 12 لجنة عامة و543 لجنة فرعية موزعة على جميع مراكز ومدن وقرى شمال الشرقية، لاستقبال 2 مليون و 104 ألف و886 ناخب وناخبة من الذين لهم حق التصويت، هذا علاوة على 3 لجان للناخبين الوافدين بالصالحية الجديدة و فاقوس لاتاحة الفرصة لهم بالتصويت وممارسة حقهم الدستوري.

وقد تم توفير استراحات للقضاة المغتربين المشرفين على لجان الانتخابات ومعاونيهم، وكذلك وسائل المواصلات لتسهيل نقلهم من أماكن إقامتهم الى اللجان الانتخابية والعودة،

وقد تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، رئيس الاستئناف رئيس محكمة شمال الزقازيق،تضم فى عضويتها المستشارين طارق عبد الحميد، وأحمد شاهين، للإشراف على تسليم أوراق الاقتراع بمحكمة شمال الزقازيق للقضاة والتي تمت بسلاسة لم نشهدها من قبل، وكذلك تلقى شكاوى الناخبين والعمل على حلها فورا حتى لا تعرقل العرس الانتخابي.

وفى سياق متصل تم تزويد اللجان بهواتف أرضية وخدمة الأنترنت من خلال تطبيق الواتس أب لتسهيل تواصل اللجان العامة واللجان الفرعية، كما تم تزويد اللجان بمولدات كهرباء لاستخدامها فى حالة انقطاع التيار الكهربائ، و بالمظلات ومقاعد ثابتة ومتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات الصحة وإعداد خطة للطوارئ وتوزيع سيارات الإسعاف على المقار الانتخابية، كما تم رفع اى اشغالات تعيق حركة المواطنين ، أثناء دخولهم المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم هذا علاوة على إعادة فحص أعمدة الكهرباء المحيطة بالمراكز الانتخابية.

جدير بالذكر أن ماراثون الانتخابات الرئاسية سيتحول الى عرس ديمقراطى يشار له بالبنان وستكون تلك الانتخابات بمثابة احتفالية فى حب مصر، ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية، 4 مليون و 699 ألف و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركز انتخابى تستوعب 25 لجنة عامة و 1016 لجنة فرعية.