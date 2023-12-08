محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

وتفقد مقر اللجنة رقم ( 3 ) بمدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، ومقر اللجنة رقم ( 4 ) بالمدرسة الإعدادية الجديدة للبنات، ومقر اللجنة ( 17 ) بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات القديمة- لجنة الوافدين من المحافظات وذلك باللجنة العامة الأولى، واللجنة رقم ( 3 ) بمدرسة سعد زغلول الإبتدائية، واللجنتين( 2-1 ) بمجمع مدارس هدى شعراوى للتعليم الأساسى باللجنة العامة الثانية بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة التجهيزات والإجراءات التي اتخذتها أجهزة المحافظة، إستعداداً للإنتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور، اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، عدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ كفرالشيخ، تجهيزات اللجان، وأماكن إنتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطى، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشدداً على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك مليونى و339 ألف و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 14 لجنة عامة و 508 مركز إنتخابى بـ 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

أكد محافظ كفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجارى، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً إنه يشارك مليونى و 339 ألف و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية، قائلاً أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم انهاء استعدادات المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها، لافتاً أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، أوالتليفون المحمول.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن وذوى الهمم واستعمال الاثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التى تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفرالشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة، العبارات المسيئة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات"، مضيفاً أنه يتم من الآن المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، لوكيل وزارة الكهرباء بتوفير مولدات كهربائية بكل مركز عام انتخابى، مع تواجد جميع الفنيين الكهربائيين وأطقم الصيانة من قبل الكهرباء بجوار المقرات الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكليف الحماية المدنية والمفرقعات لتأمين كافة اللجان الانتخابية قبل استلامها، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمقار الانتخابية.

وقد أعلن، محافظ كفرالشيخ، في وقت سابق،عن الإنتهاء من تجهيز مقار لـ 5 لجان إنتخابية للوافدين من محافظات الجمهورية بمحافظة كفرالشيخ، مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بميدان صنعاء - شارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ. مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم، مدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية بمطوبس، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوة، بدسوق.

ومدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين، أمام مصنع السكر، بالحامول، ذلك للتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام" 10 -11 -12 " من شهر ديسمبرالجارى، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً.

شدد محافظ كفرالشيخ، برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، مضيفاً أن أجهزة المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة في العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، خلال جولته الخدمات بعدد من شوارع غرب مدينة كفرالشيخ، مشدداً بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.



جانب من جولة المحافظ



لجنة مدرسة عزت الشافعي



محافظ كفر الشيخ داخل احدى اللجان



محافظ كفر الشيخ يتفقد اللجان



محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرس عزت الشافعي



تفقد اللجان بكفر الشيخ



تفقد لجنة الثانوية الصناعية المعمارية



جانب من تفقد اللجان