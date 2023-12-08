محافظ كفر الشيخ يتفقد التجهيزات النهائية بلجان الانتخابات الرئاسية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، مقر اللجنة ( 17 ) بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات القديمة- لجنة الوافدين من المحافظات باللجنة العامة الأولى بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة التجهيزات والإجراءات التي اتخذتها أجهزة المحافظة، إستعداداً للإنتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور، اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، عدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، تجهيزات اللجنة، وأماكن انتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطى، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشدداً على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك مليونى و339 ألف و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 14 لجنة عامة و 508 مركز إنتخابى بـ 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

أعلن محافظ كفرالشيخ، في وقت سابق،عن الإنتهاء من تجهيز مقار لـ 5 لجان إنتخابية للوافدين من محافظات الجمهورية بمحافظة كفرالشيخ،مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بميدان صنعاء - شارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ، ومدينة بلطيم: مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم، ومدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوه- دسوق، ومدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين – أمام مصنع السكر، وذلك للتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام" 10 -11 -12 " من شهر ديسمبرالجارى، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً.

وشدد محافظ كفرالشيخ، برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم، مضيفاً أن أجهزة المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفر الشيخ.

للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



لجنة مدرسة عزت الشافعي