اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع مواقف العاصمة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:05 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع مواقف العاصمة محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مجمع مواقف كفرالشيخ، وتابع أعمال التطوير داخل الموقف لتحقيق نقلة نوعية تلبى احتياجات المواطنين، فضلاً عن تفقد مستوى المرافق والخدمات بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام مطر، مدير مشروع مواقف كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم البدء في أعمال تطوير مجمع مواقف كفرالشيخ، واستخدام خامات قد تم تدويرها وإعادة استخدامها بشكل أمثل في إنشاء سياج شبكي بطول الجانب الشرقى لمجمع المواقف، ضمن خطة تطوير وميكنة موقف كفر الشيخ العمومي والتي تشمل تركيب بوابات الكترونية لمجمع المواقف، بهدف مواجهة العشوائية وزيادة معدل تأمين سير الركاب، والحفاظ على المظهر الحضارى لمجمع مواقف كفرالشيخ، وتنظيم حركة السيارات من وإلى مجمع المواقف بانتظام، مؤكداً أن أعمال تطوير مجمع المواقف من الأهداف الخدمية التي تنفذها محافظة كفر الشيخ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتخصيص مدخل محدد للنقل الداخلي لتنظيم حركة السير فى القطاع الشمالى من مجمع المواقف، فضلاً عن استكمال السياج الشبكي فى القطاعين الأول والأخير من مجمع المواقف، مع عمل بوابات للمشاة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة داخل وخارج بالموقف، مع رفع الإشغالات والتعديات بشكل نهائى من مجمع المواقف.







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