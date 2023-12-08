اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 10:32 م
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محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية مركز السيطرة الموحد استعدادًا للانتخابات

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 10:13 م
محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية مركز السيطرة الموحد استعدادًا للانتخابات محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية مركز السيطرة
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، جاهزية مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، استعدادًا لمتابعة العملية الانتخابية بالمقار الانتخابية بالمراكز، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة. 
 
وشدد المحافظ على مراجعة إجراءات الربط الإلكتروني مع المراكز وتواجد ممثلي كافة الجهات المعنية داخل المركز، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالمدن على مدار الساعة، ورفع درجة التأهب والاستعداد مع المرور الميداني من رؤساء المدن على اللجان الانتخابية، وكذلك مراجعة استراحات القضاء وتوافر كافة سبل الراحة بها لظهور العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق والمشرف.
 
 
 






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