اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 04:22 م
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محافظ المنوفية يتابع جاهزية لجان الانتخابات ويوجه بتيسير إدلاء المواطنين بأصواتهم

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:54 م
محافظ المنوفية يتابع جاهزية لجان الانتخابات ويوجه بتيسير إدلاء المواطنين بأصواتهم محافظ المنوفية يتابع جاهزية لجان الانتخابات
المنوفية - محمد فتحى

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في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر إنعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للظهور بالشكل الحضارى للمحافظة .
 
واطمأن محافظ المنوفية علي جاهزية جميع المقار واللجان الانتخابية من الناحية الأمنية وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة المشاركين في العملية الانتخابية ومدى توافر كافة التيسيرات اللازمة لهم، وكذا الإنتهاء من توفير كافة مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.
 
ووجه رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية .
 
جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد أنهت استعداداتها بتجهيز 500 مقر انتخابي و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، لاستقبال 2 مليون و851 ألفا و466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.






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