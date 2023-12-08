محافظ أسوان: 320 مشروعا لحياة كريمة وتحيا مصر لأهالى النوبة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مركز ومدينة نصر النوبة حصل على نصيب الأسد من خطط التنمية ودعم البنية التحتية والخدمات الجماهيرية سواء من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ أسوان، اليوم، لمركز نصر النوبة، وأداء صلاة الجمعة بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل، بحضور عدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شهدت ضخ اعتماد مالى وصل إلى 3.3 مليار جنيه بإجمالى 313 مشروع لتخدم أكثر من 150 ألف نسمة، علاوة على تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة 423.6 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر من إجمالى 14 مشروعا موزعة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة ، فضلاً عن مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2023/2024.