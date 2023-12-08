محافظ أسوان: تجهيز 5 لجان لاستقبال 10 آلاف ناخب بنصر النوبة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بالمراكز والمدن لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من يوم الأحد القادم، ولمدة 3 أيام.

وتفقد المحافظ، اللجان والاستراحات داخل مدرسة أبوسمبل الابتدائية بقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، والتى سوف تستقبل 3110 ناخب وناخبة من ضمن 5 لجان أخرى على مستوى النوبة تستقبل 10 آلاف و 658 ناخبا وناخبة.

رافق محافظ أسوان فى جولته التفقدية، النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وصابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

وشدد اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات والدعم اللوجستى على مستوى اللجان الانتخابية بمركز نصر النوبة 44 لجنة تستقبل 79 ألف و 459 ناخب وناخبة ، لافتاً إلى أهمية المشاركة المجتمعية لحث وتشجيع الشباب للنزول لصناديق الاقتراع واستثمار الحق الدستورى لهم من خلال التعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب والمجتمع المدنى والنقابات وغيرها من قوى المجتمع الأسوانى الفاعلة.



جانب من جولة محافظ أسوان



جولة محافظ أسوان فى لجان الانتخابات الرئاسية



محافظ أسوان مع أهالى النوبة