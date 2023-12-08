محافظة مطروح تستعد لاحتفالات محدودة بالعيد القومي 15 ديسمبر الجاري

مطروح – حسن مشالي

تستعد محافظة مطروح ، للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يوم 15 ديسمبر الجاري، لإحياء الذكرى 108 لمعركة وادي ماجد وكفاح قبائل مطروح وعناصر الجيش المصري، ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، وقاد نضال قبائل مطروح صالح حرب قائد الجيش المصري بالصحراء الغربية في ذلك الوقت.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة مطروح، أنه سيتم عقب انتهاء انتخابات الرئاسة، تنظيم احتفالات محدودة بالعيد القومي للمحافظة، وأنه من المتوقع أن تقتصر الاحتفالات على تنظيم فعاليات محددة، وعدم تنظيم استعراضات وحفلات وأنشطة، كما كان يحدث كل عام، وذلك تضامناً مع الأخوة الفلسطينيين ومراعاة لحالة الحزن العامة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتعد معركة وادى ماجد، التى اندلعت يوم 11 ديسمبر، غربى مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام من الكر والفر، من أشهر معارك المقاومة لأبناء مطروح، واستمرت المقاومة فى مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال.

وتكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر فى العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم فى الأسر، خلال فترة المقاومة، وهى من أولى الثورات المسلحة ضد المحتل البريطانى، سبقت ثورة 1919، حيث واجه أبناء القبائل فى صحراء مصر الغربية، قوات الجيش الإنجليزى، فى هذه المعركة وتمكنت من قتل قائد قواتهم الجنرال سنو والذي يطلق عليه أبناء مطروح "إسناو " على الرغم من كثرة عدد الجنود البريطانيين والسلاح والعتاد الحديث، فى حين كان المصريون يقاتلون بأسلحة بدائية وعلى ظهور خيولهم.