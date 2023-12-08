اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 10:29 م
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لو طالب أو شغلك فى بنى سويف.. 4 لجان انتخابية للمغتربين.. تعرف عليها

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 10:00 م
لو طالب أو شغلك فى بنى سويف.. 4 لجان انتخابية للمغتربين.. تعرف عليها أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت محافظة بنى سويف، تخصيص عدد من اللجان ببعض مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين والطلاب بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر.   
 
وتقرر تخصيص 4 لجان بمراكز بني سويف ، الفشن ، الواسطى، وهي : لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين بشارع صلاج سالم أمام الجامعة بمدينة بني سويف، ولجنة بمدرسة الشهيد محمد مبروك أبوخطاب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ولجنة بمدرسة الصم والبكم بمدينة الفشن، ولجنة بمدرسة سعداوى مجاهد الثانوية بمدينة الواسطى.






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