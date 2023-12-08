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لقاءات مكثفة لوزير الخارجية مع وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 12:19 ص
لقاءات مكثفة لوزير الخارجية مع وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية عقد الخميس، سلسلة من اللقاءات مع عدد من وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وشحذ الأفكار الأمريكية، بهدف طرح الرؤية المصرية تجاه التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
 
وكشف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري شارك في مائدة مستديرة بمقر معهد الشرق الأوسط MEI تحت عنوان "حوار مع سامح شكري وزير خارجية مصر"، وحوار آخر مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS تحت عنوان "مصر والحرب في غزة: حوار مع وزير الخارجية المصري سامح شكري"، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى آسبن ASPEN للأمن، حيث تم استضافة وزير الخارجية في حوار تفاعلي عن التطورات في غزة، فضلاً عن حوار تليفزيوني أجراه سامح شكري على قناة CNN الإخبارية.






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