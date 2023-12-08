كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية تستقبل أساتذة من "برشلونة الإسبانية"

الإسكندرية - أسماء على بدر

زار كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية ، البروفيسور أنتونيو إسبانيا، والبروفيسور جوسيب أرنابات، الأساتذة بكلية طب الأسنان جامعة برشلونة الإسبانية، وذلك للمشاركة في إلقاء محاضرات ماجستير تطبيقات الليزر، وهي الدرجة المزدوجة بين جامعة الإسكندرية وجامعة برشلونة.

وأشار الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الاسنان بجامعة الإسكندرية إلى أن الزيارة تضمنت محاضرات وتدريبا عمليا على عينات وحالات مرضية مختلفة لتطبيقات الليزر، لافتا إلى أن هذا البرنامج يعد ضمن عدد من البرامج المشتركة الحالية والجاري إعدادها مع جامعة مانشستر، واسكس، والجمعية الملكية للجراحين بأدنبرا وغيرها في مختلف التخصصات فى طب الأسنان.