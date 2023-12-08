اليوم السابع
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كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية تستقبل أساتذة من "برشلونة الإسبانية"

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 06:20 م
كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية تستقبل أساتذة من "برشلونة الإسبانية" أساتذة من جامعة برشلونة الإسبانية بكلية طب الأسنان
الإسكندرية - أسماء على بدر

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زار كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، البروفيسور أنتونيو إسبانيا، والبروفيسور جوسيب أرنابات، الأساتذة بكلية طب الأسنان جامعة برشلونة الإسبانية، وذلك للمشاركة في إلقاء محاضرات ماجستير تطبيقات الليزر، وهي الدرجة المزدوجة بين جامعة الإسكندرية وجامعة برشلونة. 
 
وأشار الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الاسنان بجامعة الإسكندرية إلى أن الزيارة تضمنت محاضرات وتدريبا عمليا على عينات وحالات مرضية مختلفة لتطبيقات الليزر، لافتا إلى أن هذا البرنامج يعد ضمن عدد من البرامج المشتركة الحالية والجاري إعدادها مع جامعة مانشستر، واسكس، والجمعية الملكية للجراحين بأدنبرا وغيرها في مختلف التخصصات فى طب الأسنان.
 
فى سياق آخر، أطلق اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية حملة إغاثة تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتضامنا فى دفاعه عن حقوقه المشروعة ورفعاً للمعاناة عنهم، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 

 







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