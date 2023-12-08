اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 06:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تدين بشدة قرار إسرائيل بناء نحو 1800 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 06:04 م
فرنسا تدين بشدة قرار إسرائيل بناء نحو 1800 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا
أ ش أ

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 أدانت فرنسا بشدة القرار الذى أعلنته السلطات الإسرائيلية، فى 6 ديسمبر الجارى، والذى يقضى ببناء نحو 1800 وحدة سكنية جديدة فى مستوطنات بالقدس الشرقية، مؤكدة أن الاستيطان غير قانونى بموجب القانون الدولى.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسة- فى بيان، اليوم /الجمعة/- أن الحكومة الإسرائيلية، من خلال موافقتها على مشاريع بناء مستوطنات جديدة، فإنها بذلك تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للعيش وتهدد أفق حل الدولتين، الذى يعد السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل ولتلبية تطلعات الفلسطينيين المشروعة فى إقامة دولتهم.


وتدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار.


ووافقت إسرائيل بشكل نهائى على بناء 1738 وحدة استيطانية فى مستوطنة فى جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية، الأربعاء

 

 







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