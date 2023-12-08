عمليات نادى النيابة الإدارية توجه أعضائها المكلفين بالإشراف على الانتخابات

كتب عبد الله محمود

بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى، مباشرة اعمالها بمتابعة توجه اعضاء النيابة الادارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة إلى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي سوف تجرى صباح يوم الاحد القادم.

كما تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة، ومتابعة تسكينهم .

كما أشادت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية، بالدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات والجهاز المعاون لها، وتوفيرهم جميع الوسائل والسبل التى تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطنى، وتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات الدعم الكامل للقضاة لتسهيل مهمتهم، وانعكاس ذلك على استلام أعضاء الهيئات القضائية للأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، وتوفير الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل المواصلات المناسبة، لنقل أعضاء الهيئات القضائية إلى المحافظات البعيدة والأماكن النائية لتسهيل مهمة القضاء، وتخفيف العبء عليهم، صرح بذلك المستشار احمد جلال عضو مجلس ادارة نادى النيابة الادارية .

جدير بالذكر، أن غرفة عمليات نادى النيابة الادارية سوف تستمر فى أداء اعملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.