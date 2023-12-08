علماء المناخ للأمم المتحدة يطالبون الدول الغنية بوقف استخدام النفط بحلول 2040

رسالة دبي: شعبان هدية





قال علماء المناخ للأمم المتحدة، إنه يتعين على الدول الغنية التوقف عن استخدام الفحم بحلول عام 2030 والنفط والغاز بحلول عام 2040، على أن تتبعها الدول الفقيرة بعد عقد من الزمن، لإعطاء العالم فرصة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وفي مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وهيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، ومناسبة مفاوضات cop28، قال علماء المناخ من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK) وجامعة إكستر، إن هناك مجالا ضئيلا للغاية لأي شيء سوى مرحلة كاملة. من الوقود الأحفوري.

ويأتي الجدول الزمني الحاد الذي وضعوه في الوقت الذي يتصارع فيه مفاوضو المناخ في محادثات COP28 في دبي حول مستقبل النفط والغاز والفحم، المسؤول عن نصيب الأسد من انبعاثات تسخين الكوكب البشرية.

وتتولى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ مهمة مساعدة العالم على تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، لكنها كانت غامضة في كثير من الأحيان بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف.

وقال مدير PIK يوهان روكستروم، إن الحسابات الجديدة المرسلة إلى الأمم المتحدة تظهر أن العالم يتخلص من استخدام الوقود الأحفوري بسرعة وعلى نطاق واسع، مما يجعل المناقشات في COP28 حول إزالة الكربون بحلول عام 2050 أو خطة "التخفيض التدريجي" تدريجيًا بجانب هذه النقطة.

وأضاف "يجب أن تدور المناقشات حول بذل جهود جادة وعادلة لبدء تنفيذ خطة الإلغاء التدريجي".

متفائلاً للغاية

وتستخدم المذكرة الموجهة إلى جوتيريش تقديرات لكمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن للعالم ضخها في الغلاف الجوي، ولا تزال تحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية من لجنة المناخ التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة .

ويحسب العلماء الآثار المترتبة على النفط والغاز، إذا تمكنت الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030، تليها بقية دول العالم في عام 2040.

ووجدوا، أن الدول الغنية ستحتاج إلى التوقف عن استخدام النفط والغاز بحلول عام 2040، وهو ما سيمنح الدول الأخرى مهلة حتى عام 2050.

ولكن حتى هذا الجدول الزمني الصعب قد يكون متفائلاً للغاية، كما يقول العلماء.

استخدام دراسات أحدث تشير إلى خفض ميزانية الكربون بشكل كبير يعني ضمنا التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري في البلدان الغنية في وقت مبكر من عام 2030 ــ وفي كل مكان آخر بحلول عام 2040.

خفض الانبعاثات "في أسرع وقت ممكن"

يتجادل المفاوضون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 حول اللغة المتعلقة بالوقود الأحفوري في مسودة الاتفاق التي من شأنها أن تشكل إنجازًا تاريخيًا - إذا وصلت إلى نص نهائي.

تتضمن المسودة هدفًا لعام 2030 يتمثل في "التخلص التدريجي السريع من طاقة الفحم بلا هوادة" - أي بدون تكنولوجيا لالتقاط الانبعاثات، ويعترف بأن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اقترحت خفض الاستخدام بنسبة 75 بالمائة عن مستويات عام 2019 بحلول عام 2030.

العديد من الخيارات

وفيما يتعلق بالوقود الأحفوري بشكل عام، هناك العديد من الخيارات بما في ذلك التخلص التدريجي منه "بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة".

ودعا تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير عن صافي الانبعاثات الصفرية الدول الغنية إلى تقديم خططها لإزالة الكربون إلى عام 2045، مع تحقيق الصين الهدف في عام 2050، مما يمنح البلدان النامية فترة أطول لخفض الانبعاثات.

وقال روكستروم والمؤلف المشارك بيير فريدلينجشتاين من جامعة إكستر إن ما تظهره مذكرتهم وسيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ووكالة الطاقة الدولية هو أن الانبعاثات العالمية تحتاج إلى الانخفاض بنحو سبعة في المائة سنويًا، مع الهدف النهائي المتمثل في خفضها إلى النصف بحلول عام 2030.

وقالوا في بيان: "إن المنحنى العالمي للانبعاثات يجب أن ينحني في أسرع وقت ممكن".