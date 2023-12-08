اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:41 م
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ضبط 168 قطعة سلاح و233 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:24 م
ضبط 168 قطعة سلاح و233 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (233) قضية مخدرات ، (168) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85299) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو") بحوزة 4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.
 
 

 







قطعه سلاح

حملات امنيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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