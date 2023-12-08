ضبط مخدرت بقيمة 5 ملايين جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000جنيه تقريباً).

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الفيوم ، الأقصر، البحيرة ، الجيزة، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إبشواى، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية وعدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القرنة.. وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطلين ، سائق مركبة "توك توك") بدائرة قسم شرطة كفر الدوار وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) وبدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 20,700 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركزى شرطة "دكرنس – شربين" وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين –كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - فرد محلى – بندقية خرطوش- عدد من الطلقات).

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تصنيع وتدوير كميات من المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت كيلو جرام – كمية من الحشيش المخدر – 2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).. وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,550,000 مليون جنيه تقريباً).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام)، وضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش – سلاح أبيض "مطواة" – ميزان حساس) .