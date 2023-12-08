ضبط المتهم بالشروع فى قتل طالبة بدمياط بسبب دراجة نارية

محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالبة - مقيمة بدائرة المركز ) مصابة بعدة جروح قطعية بالجسم).

وبسؤال والد المصابة قرر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة به من مدخل منزله.. وحال مشاهدة نجلته له تعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.