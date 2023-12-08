شاهد 14 لوحة حدودية تكشف أسرار تل العمارنة.. وحكاية الأرض أطلقت منها أول دعوة لعبادة الآلهة

المنيا-حسن عبد الغفار

تحظى محافظة المنيا بأماكن أثرية عديدة ، وهى قبلة للسائحين، حيث يوجد بالمنيا ثلث آثار مصر، وتضم الاشمونين، وتونا الجبل وبنى حسن وتل العمارنه، كما يوجد بها مسار العائلة المقدسة بسمالوط، والبقيع الثانى ببنى مزار، كل تلك الاماكن وضعت محافظة المنيا على الخريطة السياحية بعد محافظة الاقصر واسوان.

وبين تلك المناطق منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس جنوب المنيا، تلك المنطقه التى اطلقت منها أول دعوة للتوحيد وعبادة الاله الواحد واصبحت عاصمة مصر في الدوله الحديثه الاسره 18.

تضم منطقة تل العمارنه بديرمواس 14 لوحة معروفه الآن بلوحات الحدود للملك اخناتون، منها 11 لوحه فى قرية الحاج قنديل التابعة للمركز و3 لوحات في منطقة تونا الجبل بملوى،وهذه اللوحات هي حدود مدينة أخت آتون والمعروفة الآن بتل العمارنه وتعد هذه اللوحات عامل جذب سياحي لمحافظة المنيا تروى اشعر حقبة لاخناتون ونفرتيتي.

حكاية الارض التى اطلقت منها اول دعوة للتوحيد

عندما أراد الملك أمنحوتب الرابع(اخناتون) أختيار أرض لإعبادة الاله الواحد وضع عدة معايير لهذه الارض منها ان تكون أرض طاهرة لم يعبد عليها أى معبود من قبل ولم تطئها قدم بشر وصاحبة موقع جميل على النيل فكانت تل العمارنه بديرمواس تلك المنطقة التى تقع بين اقدم عاصمتين لمصر هما طيبه ومنف لتكون الأرض الطيبه التي تنطلق منها دعوته الجديده لعبادة التوحيد بمعني أن يكون الإله واحد وهو آتون واتخذ له قرص الشمس رمز وتقع الآن في محافظة المنيا مدينة ديرمواس وتكون مدينة أخت آتون هي المركز الرئيسي لعبادة آتون وحدد مدينته الجديده ب 14 لوحه معروفه الآن بلوحات الحدود للملك اخناتون.

اللوحات الحدودية

تضم اللوحات الحدودية بتل العمارنه، مناظر خاصه بالملك وزوجته الملكه الجميله نفرتيتي وبناته وهم يقدمون القرابين للإله آتون في منظر تعبدى رائع وهناك أيضا قسم لاخناتون بأنه لم ولن يغادر هذه المدينه أبدا ومهما كان السبب سيعيش هنا ويكمل رسالته، كما توجد وصيه بأن يدفن هو والملكه في المقبره الملكيه الرائعه والموجوده في تل العمارنه خاصه بالاسره الملكيه.

وسجل فى تلك اللوحات الكثير من أسرار العمارنه على مثل أناشيد أخناتون وأسماء الأميرات كما تظهر الملكه نفرتيتي بتاجها الجميل والزى المميز ومازالت اجمل تلك اللوحات في تونا الجبل تحتفظ بشكلها الجميل ومعروفه بالرموز AوBوD

يذكر أن النحات تحتمس هو الذى نحت التمثال النصفي المشهور للملكه نفرتيتي والذى أتخذته مخافظة المنيا شعار لها والموجود الآن في برلين بألمانيا.



جانب من اللوحات



جانب من اللوحات



جانب من اللوحات



جانب من اللوحات