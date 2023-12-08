رئيس cop28 يحدد خطة عمل الأيام الأخيرة من مؤتمر المناخ ويدعو المفاوضين ومندوبي 200 دولة لإنجاز جديد

رسالة دبي: شعبان هدية





مع بدء أصعب مرحلة في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ناشد د.سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ cop28، الدول الحفاظ على الزخم والتوصل إلى اختتام في الموعد المحدد بعد ما وصفه بأسبوع من التقدم التاريخي.

وفي مؤتمر صحفي عقده استعدادا للأسبوع الفاصل من المفاوضات التي تنتهي رسميا يوم 12 ديسمبر الجاري، أشاد الجابر بمندوبي حوالي 200 دولة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليوم الافتتاحي للقمة التي تستمر أسبوعين بشأن صندوق "الخسائر والأضرار" لمساعدة الدول المنكوبة بالكوارث الناجمة عن المناخ.

ووجه الجابر كلمته للمندوبين، بأن الدول والشركات والمؤسسات الخيرية تعهدت منذ ذلك الحين بتعبئة 83 مليار دولار لتمويل المناخ، وهو ما "لا يمكن إلا أن يرفع المستوى إلى مستوى أعلى"، قائلا: "ما أنجزناه بشكل جماعي في أسبوع واحد فقط هو في رأيي تاريخي"، "في سبعة أيام فقط أثبتنا أن التعددية تعمل بالفعل، وهي حية وبصحة جيدة."

وتستأنف القمة، اليوم، الجمعة، أعمال الأسبوع الثاني وتبدأ الدول في معالجة التفاصيل الدقيقة، ومن المتوقع أن يحدد رئيس القمة خطة عمله للأسبوع الثاني، بما في ذلك هدف اختتام القمة في الموعد المحدد، وهذا من شأنه أن يشكل إنجازاً لم تحققه محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لتغير المناخ، قبل عشرين عاماً في ميلانو.

امتدت ثمانية من آخر 10 اجتماعات لمؤتمر الأطراف إلى وقت إضافي لمدة 24 ساعة على الأقل، وفقًا لموقع Carbon Summary للأخبار والبيانات - بما في ذلك مؤتمر COP27 العام الماضي في شرم الشيح بمصر و COP26السابق في جلاسكو.

في المرحلة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تركز المفاوضات على بعض أصعب القضايا لهذا العام.

ومنذ اعتماد اتفاق صندوق الكوارث في الجلسة الافتتاحية، قال الجابر، إن الدول حشدت أكثر من 726 مليون دولار لرسملته، وتوقع إدخال المزيد في الصندوق بحلول نهاية مؤتمر الأطراف لهذا العام.

ومع ذلك، فقد توقف التقدم في التكيف مع تغير المناخ، حيث يحتاج الوزراء إلى حل الجمود بشأن التزامات الدول الغنية مقابل الدول الفقيرة للدفع في الصندوق، وسوف يحتاجون أيضاً إلى معالجة كيفية تعزيز تمويل المناخ.

حاجة الدول النامية للتكيف

ولا تزال التعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أقل بكثير من مئات الملايين التي سوف تكون مطلوبة كل عام لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع ظروف عالم متزايد الحرارة ــ بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والحرارة المتزايدة الخطورة .

وتحتاج الدول النامية أيضًا إلى مليارات، إن لم يكن تريليونات الدولارات، من التمويل السنوي للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت تيريزا أندرسون، التي تقود أعمال العدالة المناخية في منظمة ActionAid International غير الربحية العالمية، إن "الجزء المالي مهم بشكل خاص لأن البلدان النامية مترددة بشكل مفهوم في تحمل عبء الأهداف العالمية التي لا تستطيع تحمل تكاليف تنفيذها".

المخزون العالمي

فللمرة الأولى، تتولى البلدان المهمة الضخمة المتمثلة في تقييم التقدم الذي أحرزته في مجال المناخ حتى الآن وما الذي يتعين علينا القيام به.

ومن المتوقع أن يسفر هذا العمل، المعروف باسم " التقييم العالمي"، عن مخطط عمل سياسي مستقبلي من جانب الحكومات لمحاولة منع تغير المناخ من التصاعد إلى الحدود القصوى.

وتظهر مسودات النصوص حتى الآن العديد من الخيارات التي يتعين على خطط المناخ الوطنية تناولها، مما يعني أنه يجب على الوزراء معالجة عدم وجود توافق في الآراء.

وقالت كيريسا كاسبرزيك، مديرة سياسة المناخ في منظمة Conservation International -المراقب- "لا يزال أمامهم الكثير لإنجازه لتوفير الإشارات السياسية التي ستصحح المسار نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد".

موقف الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري

ويريد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة وتشيلي ودول أخرى أن يتضمن الاتفاق النهائي للمؤتمر دعوة واضحة للتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري - دون تضمين لغة قد تمكن البلدان من الاعتماد بشكل كبير على احتجاز الكربون وإزالته لتحقيق هذا الهدف.

وحثت وزيرة البيئة التشيلية مايسا روخاس - وهي عالمة مناخية - نظراءها من الدول الأخرى على عدم تأجيل القضية إلى عام مقبل.

وقالت روخاس عن التخلص التدريجي "إنه أمر ضروري للغاية"، "لقد عرفنا هذا منذ فترة طويلة."

وللتغلب على اعتراضات المملكة العربية السعودية وروسيا ودول أخرى تعتمد اقتصاداتها على النفط والغاز، يبحث المفاوضون عن صياغة بديلة للإشارة إلى التحول من الوقود الأحفوري خلال ثلاثينيات القرن الحالي.

تحالف الدول الجزرية الصغيرة

اقترح ممثل ترينيداد وتوباجو عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، المعروف باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة، اللغة التالية: "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة ومسارات ومبادئ وأحكام اتفاق باريس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ"، وهو أحد مراقبي المفاوضات.

موقف الصين والولايات المتحدة

تمكنت الولايات المتحدة والصين من تجنب الشروط تمامًا، حيث اتفقتا في اجتماعهما الثنائي في نوفمبر في سانيلاندز، كاليفورنيا - على مضاعفة نشر الطاقة المتجددة ثلاث مرات من أجل "تسريع استبدال توليد الفحم والنفط والغاز" و"التخفيض المطلق للانبعاثات في قطاع الطاقة، في عام 2018"، هذا العقد الحاسم من عشرينيات القرن الحادي والعشرين".

وقالت كاثرين أبرو، مؤسسة منظمة Destination Zero غير الحكومية: "أتوقع أننا سنرى بعض التلاعب بالألفاظ الإبداعية".